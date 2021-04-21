Sivas'taki jeotermal seradan Avrupa'ya domates ihracı



SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, Sıcak Çermik bölgesindeki 40 dönüm alanda jeotermal suyla ısıtılan serada hasadı yapılan domatesler, iç piyasadan sonra Avrupa ülkelerine de ihraç edilmeye başladı. Tesisi ziyaret eden Vali Salih Ayhan, ''Jeotermal kaynağın ve modern teknolojinin bir araya gelmesiyle bugün Sivas'tan dünyaya domates ihracatı yapabiliyoruz" dedi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Sıcak Çermik Bölgesi'ne, Sivas eski Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından yapılan jeotermal cam serada üretilen domatesler, iç pazardan sonra Avrupa ülkelerine de ihraç edilmeye başlandı. Geçen ay Almanya'ya yapılan sevkiyatın ardından ikinci yurtdışı sevkiyatı ise Kosova'ya gerçekleştirildi. Tesisi gezen Sivas Valisi Salih Ayhan, üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında işletme sahibi Sami Aydın'dan bilgi aldı.

Bölgede jeotermal seracılığı geliştirmek ve sera kümelenmesini sağlamak için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Ayhan, "Sivas'ta üretilen yerli domateslerimiz, dünyanın dört bir tarafında insanlara damak tadı olacak" dedi.

Sivas'ta kış mevsiminin sert geçmesi ve iklim şartlarının elverişsiz olması nedeniyle domates üretiminin yapılamadığını söyleyen Vali Ayhan, "Jeotermal kaynağın ve modern teknolojinin bir araya gelmesiyle bugün Sivas'tan dünyaya domates ihracatı yapabiliyoruz. Öncelikle hayal edilerek başlanan bu projede, güçlü bir irade sonucu büyük bir tarımsal potansiyel ortaya çıkmış durumda" diye konuştu.

'YATIRIMCILARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Vali Ayhan, "Kosova'ya yapılacak olan sevkiyat nedeniyle hayırlı ve bereketli olsun temennimizi iletmek için buraya geldik. Bölgede jeotermal modern seracılık nasıl yaygınlaştırabilir onunla ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah buradan büyük beklentimiz ve hayalimiz var. Burada jeotermal seracılık faaliyeti yapan, daha fazla nitelikli firmanın kümelenmesini istiyoruz. Yatırımcılarımızın her zaman yanındayız onlara destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Sivas'ta büyük bir tarımsal potansiyel bulunduğunu aktaran Ayhan, "Sivas'ın tarımsal potansiyeli hep yüksekti. Bu devasa yatırımla birlikte bu daha da tescillenmiş oldu. Artık Sivasımızın suyu ve toprağından üretilen yerli ve milli domateslerimiz dünyanın dört bir tarafında insanlara damak tadı olacak. İnşallah bu bölgede çok önemli istihdamlar olmaya devam edecek. Sivas güzelliklerle anılan sürekli üretimle özdeşleşen ve üretim üssü olan bir şehir olacağına inanıyoruz. Buna yönelik çalışıyoruz. Yatırımcımıza teşekkür ediyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-21 14:48:26



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