Doğada nadir görülen yırtıcıyı ‘gel buraya gel’ diyerek çağırdı

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Doğada nadir görülen vaşağı görüntüleyen muhtar, vahşi hayvanı ‘gel buraya gel’ diyerek yanına çağırdı.

Sivas'ta geçmişte doğada bile nadir görülen vaşaklar son yıllarda insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye başlandı. Doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak, Sivas’ın merkeze bağlı Eğribucak köyünde köy muhtarı Fatih Durna tarafından görüntülendi. Köy muhtarı vaşağı, arılıktan çıkarken cep telefonuyla görüntülemeyi başardı. Görüntü çektiği esnada vaşağın dikkatini çekmeye çalışan muhtarın vahşi hayvanı ‘gel buraya gel’ diyerek yanına çağırması gülümsetti.

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