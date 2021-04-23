Denizlispor ile Sivasspor 14. randevuda

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Süper Lig’in 37. haftasında karşılaşacak olan Denizlispor ile DG Sivasspor 14. kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın mücadelesinde Sivasspor’un rakibine karşı 8’e 3 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig’in 37. haftasında, DG Sivasspor, yarın deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak. 20.30’da başlayacak olan mücadelede iki rakip, 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig´e yükseldiği 20052006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 8’ini Sivasspor, 3’ünü de Denizlispor kazandı. 2 müsabakadan ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Sivasspor’un 18 golüne, Denizlispor 13 golle yanıt verdi.



Sivasspor’da 2 eksik!

Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Aaron Appindangoye, Denizlispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

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