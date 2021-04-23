Denizlispor ile Sivasspor 14. randevuda

Süper Lig’in 37. haftasında karşılaşacak olan Denizlispor ile DG Sivasspor 14. kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın mücadelesinde Sivasspor’un rakibine karşı 8’e 3 galibiyeti bulunuyor.
Süper Lig’in 37. haftasında, DG Sivasspor, yarın deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak. 20.30’da başlayacak olan mücadelede iki rakip, 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig´e yükseldiği 20052006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 8’ini Sivasspor, 3’ünü de Denizlispor kazandı. 2 müsabakadan ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Sivasspor’un 18 golüne, Denizlispor 13 golle yanıt verdi.
Sivasspor’da 2 eksik!
Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Aaron Appindangoye, Denizlispor karşısında takımını yalnız bırakacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.