Sivas’ta akşam saatlerinde evleri yanan 5 kişilik aile evsiz kaldı.

Sivas’ın Hafik ilçesi Celalli köyünde 2 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Elma ailesine ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yalnız bulunan Saliha Elma evin içerisinden dumanlar geldiğini fark eden kadın önce yangını söndürmeye çalıştı. Dumanlar yoğunlaşınca kendini güçlükle pencereden dışarı attı. Evde bulunan mutfak tüpünün patlaması ile tüm evi saran alevler evin yanında bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangına müdahale eden Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Ancak yangın havanın kararması ile yeniden alevlendi. Sinan Elma’ya ait bir ev, ahır ve samanlıktan geriye hiç bir şey kalmadı. Üç çocuklu beş kişilik aile saatler içinde evsiz kaldı.

Bir saat içerisinde evlerini ve tüm birikimlerini kaybeden Elma ailesi, iki gece akrabalarında konakladı. Aile, bir süre sonra köyde boş bulunan sağlık ocağının lojmanına yerleştirilecek. Geçici olarak lojmana yerleştirilecek olan aileye ilçe kaymakamlığı, köy muhtarlığı ve köyün derneği tarafından bir miktar nakdi yardım yapıldı. Geçimini çobanlık yaparak sağlayan Sinan Elma ve eşi Saliha Elma yeni bir ev yapacak güce sahip olmadıklarını belirterek, yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Pencereden kendimi zor attım"

Saliha Elma, yangın sırasında evin camından kendini zor attığını ifade ederek, "Kapı zili çaldı. İçeride bulaşık ile uğraşıyordum. Zil çalınca eşim geldi diye dışarı çıkacaktım. O sırada da eşim değilmiş yangın olduğunu gördüm. Su serptim diye banyoya koştum. Duman içeride çok olunca nefes almakta zorlandım. Telefonu aldım, karakolu aradım. Duman dolunca, pencereden kendimi zor attım. Geçici olarak akrabada kalıyorum. Ev yapılana kadar da sağlık ocağında kalacağız" dedi.

"Yeni bir ev yapacak gücümüz yok"

Sinan Elma, yeni bir ev yapacak güçlerini olmadığını söyleyerek, "Ben de hayvana gitmiştim. Arkadaş geldi ‘koş ev yanıyor’ dedi. Geldim ki komşular burada. İtfaiyeyi aradılar. Yeni bir ev yapacak gücümüz yok. Yardıma ihtiyacımız var. Çobanlık yağarak hayatımı kazanıyorum. Başka bir gelirim yok" şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı Ali İhsan Bahar ise "Olayın olduğunu öğrendim, geldiğim de itfaiye jandarma gelmişlerdi. Yangın büyüktü, tüp patlamış ortalığı sarmıştı yangın. Çabalarımıza rağmen hiçbir şey kurtaramadık. Zaten ev sahipleri de mağdur durumdalar. Köy olarak yardımcı oluyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Mağdur etmemek için geçici olarak sağlık ocağına yerleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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