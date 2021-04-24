Akşam saatlerinde evleri yanan 5 kişilik aile evsiz kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşam saatlerinde evleri yanan 5 kişilik aile evsiz kaldı

İHA

Akşam saatlerinde evleri yanan 5 kişilik aile evsiz kaldı

Sivas’ta akşam saatlerinde evleri yanan 5 kişilik aile evsiz kaldı.
Sivas’ın Hafik ilçesi Celalli köyünde 2 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Elma ailesine ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yalnız bulunan Saliha Elma evin içerisinden dumanlar geldiğini fark eden kadın önce yangını söndürmeye çalıştı. Dumanlar yoğunlaşınca kendini güçlükle pencereden dışarı attı. Evde bulunan mutfak tüpünün patlaması ile tüm evi saran alevler evin yanında bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangına müdahale eden Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Ancak yangın havanın kararması ile yeniden alevlendi. Sinan Elma’ya ait bir ev, ahır ve samanlıktan geriye hiç bir şey kalmadı. Üç çocuklu beş kişilik aile saatler içinde evsiz kaldı.
Bir saat içerisinde evlerini ve tüm birikimlerini kaybeden Elma ailesi, iki gece akrabalarında konakladı. Aile, bir süre sonra köyde boş bulunan sağlık ocağının lojmanına yerleştirilecek. Geçici olarak lojmana yerleştirilecek olan aileye ilçe kaymakamlığı, köy muhtarlığı ve köyün derneği tarafından bir miktar nakdi yardım yapıldı. Geçimini çobanlık yaparak sağlayan Sinan Elma ve eşi Saliha Elma yeni bir ev yapacak güce sahip olmadıklarını belirterek, yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.
"Pencereden kendimi zor attım"
Saliha Elma, yangın sırasında evin camından kendini zor attığını ifade ederek, "Kapı zili çaldı. İçeride bulaşık ile uğraşıyordum. Zil çalınca eşim geldi diye dışarı çıkacaktım. O sırada da eşim değilmiş yangın olduğunu gördüm. Su serptim diye banyoya koştum. Duman içeride çok olunca nefes almakta zorlandım. Telefonu aldım, karakolu aradım. Duman dolunca, pencereden kendimi zor attım. Geçici olarak akrabada kalıyorum. Ev yapılana kadar da sağlık ocağında kalacağız" dedi.
"Yeni bir ev yapacak gücümüz yok"
Sinan Elma, yeni bir ev yapacak güçlerini olmadığını söyleyerek, "Ben de hayvana gitmiştim. Arkadaş geldi ‘koş ev yanıyor’ dedi. Geldim ki komşular burada. İtfaiyeyi aradılar. Yeni bir ev yapacak gücümüz yok. Yardıma ihtiyacımız var. Çobanlık yağarak hayatımı kazanıyorum. Başka bir gelirim yok" şeklinde konuştu.
Köy Muhtarı Ali İhsan Bahar ise "Olayın olduğunu öğrendim, geldiğim de itfaiye jandarma gelmişlerdi. Yangın büyüktü, tüp patlamış ortalığı sarmıştı yangın. Çabalarımıza rağmen hiçbir şey kurtaramadık. Zaten ev sahipleri de mağdur durumdalar. Köy olarak yardımcı oluyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Mağdur etmemek için geçici olarak sağlık ocağına yerleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazın ferahlatıyor kışın iç ısıtıyor, Ramazan ayının vazgeçilmez tercihi Sivas yöresine ait Peskütan çorbası yaz aylarında soğuk içilince ferahlatıyor Birçok özelliği olan çorba kış aylarında ise sıcak içildiğinde hastalıklara karşı koruyor
YEREL HABERLER Yazın ferahlatıyor kışın iç ısıtıyor, Ramazan ayının ...
35 yıllık mesele çözüme kavuştu Sivas’ta yaşanan 35 yıllık alt yapı meselesi çözüme kavuşturuldu
YEREL HABERLER 35 yıllık mesele çözüme kavuştu Sivas’ta yaşanan 35 ...
23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
YEREL HABERLER 23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
Sivasspor, Denizli’ye ulaştı
YEREL HABERLER Sivasspor, Denizli’ye ulaştı
Sivasspor’da Denizli maçı kadrosu açıklandı Yiğidolar’da 4 isim kadroda yok!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Denizli maçı kadrosu ...
Sokak sokak gezip hediye dağıttılar Sivas’ta bir grup gönüllü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sokak sokak gezerek çocuklara oyuncak, bayrak ve şeker dağıttılar
YEREL HABERLER Sokak sokak gezip hediye dağıttılar Sivas’ta bir grup ...
Sivas'ta, kısıtlamada tedbirli cuma namazı
YEREL HABERLER Sivas'ta, kısıtlamada tedbirli cuma namazı
Gürün’de 23 Nisan kutlaması Gürün’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Gürün’de 23 Nisan kutlaması Gürün’de 23 Nisan Ulusal ...
Denizlispor ile Sivasspor 14. randevuda
YEREL HABERLER Denizlispor ile Sivasspor 14. randevuda
Sivas'ta, renkli 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Sivas'ta, renkli 23 Nisan kutlaması
Çalımbay bir ilki yaşamak istiyor
YEREL HABERLER Çalımbay bir ilki yaşamak istiyor
2 bin çeşit arasından 'tescillenecek' buğdaylar çiftçiye sunulacak
YEREL HABERLER 2 bin çeşit arasından 'tescillenecek' buğdaylar ...
Sivasspor, Denizlispor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Denizlispor maçına hazır
Sivas’ta konvoylu 23 Nisan kutlaması Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3 kamyon, onlarca otomobil ve motosikletin oluşturduğu konvoyla müzikler eşliğinde kutlandı
YEREL HABERLER Sivas’ta konvoylu 23 Nisan kutlaması Sivas’ta 23 ...
Vali’nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Sivas Valisi Salih Ayhan’ın koltuğunu temsili olarak devralan köy okulu öğrencisi Ceyda Öztürk’ün ilk talimatı duygulandırdı
YEREL HABERLER Vali’nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı ...
Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para ...
Vefa gıda kolileri sahiplerine ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Vefa gıda kolileri sahiplerine ulaştırılıyor
Sivas nüfusunun yüzde 24,7’si çocuk Sivas’ta yaşayan 635 bin 889 kişinin 157 bin 134’ünün çocuklardan oluştuğu açıklandı. Kentte çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 24,7 olarak kayıtlara geçti.
YEREL HABERLER Sivas nüfusunun yüzde 24,7’si çocuk Sivas’ta yaşayan ...
Her şey daha temiz bir İmranlı için "Daha temiz bir İmranlı" sloganı ile İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öncülüğünde; ilçe merkezindeki farklı noktalara çöp kutusu yerleştirildi.
YEREL HABERLER Her şey daha temiz bir İmranlı için "Daha temiz bir ...
Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İkinci el oto dolandırıcıları tutuklandı
YEREL HABERLER İkinci el oto dolandırıcıları tutuklandı
Sueda'nın çenesi 2 saatlik operasyonla genişletildi
YEREL HABERLER Sueda'nın çenesi 2 saatlik operasyonla genişletildi
Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde bir ilk gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde bir ilk ...
Muhtarın otomobilini dolandırıcılık yöntemiyle galeriye satan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Muhtarın otomobilini dolandırıcılık yöntemiyle ...