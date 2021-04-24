Sivas Belediyesi, kısıtlamada cadde ve sokaklarda temizlik yaptı



Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta baharın gelmesi ve kısıtlamada yoğunluğun azalmasıyla cadde ve sokaklarda bahar temizliği başlatıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "300 personelimiz ve 55 aracımızla birlikte 65 mahallemizi sokak sokak, cadde cadde temizliyoruz" dedi.

Sivas Belediyesi, havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte kentte bahar temizliği çalışması başlattı. Hafta sonu kısıtlamasının yoğunluğu azaltacağı düşünülerek 300 personel ve 55 araç eşliğinde kentteki 65 mahallede temizlik çalışması yapılacak. Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan bahar temizliğine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kuzu ve başkan yardımcıları katıldı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "300 personelimiz ve 55 aracımızla birlikte 65 mahallemizi sokak sokak, cadde cadde temizliyoruz. Bugün kış mevsiminin bitmesi ve baharın gelmesiyle birlikte köşe bucak her caddemizi ve sokağımızı temizlemek adına bahar temizliği kampanyası başlattık. Fatih Mahallesi'nden başlatacağımız çalışmayla sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek şehrimizi tertemiz yapıyoruz. Sivas dendiği zaman tertemiz bir şehir akla geliyor. Tüm ekip olarak sahada çalışıyoruz. Bu konuda jet çöp diye yeni bir uygulama başlattık ve aracımızı da aldık. Jet çöp adı altına hizmete girecek aracımızla birlikte Atatürk, İstasyon, Hikmet Işık Caddesi gibi çarşı esnafının yoğun olduğu bölgelerde caddeye çöp bırakılmasından ortaya çıkan kötü görüntüyü engellemek adına farklı bir çalışma yapacağız" dedi.

Vatandaşlardan çevre konusunda duyarlılık beklediklerini ifade eden Bilgin, "Biz Sivas Belediyesi olarak çalışıyoruz ama şunu da söylemek isterim ki, en güzel temizlik kirletmemektir. Bu nokta da hemşehrilerimizden daha bilinçli olmaları istiyoruz. Onlar şehrin temizliğine duyarlı oldukları zaman bu şehrin daha güzel olacağına inanıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ

2021-04-24 16:31:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.