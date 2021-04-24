Yiğidolar, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı

Süper Lig’in 37. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 11 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkarttı.

Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 11 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 16. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 52’ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, bugün oynanan Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 14 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 48 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.

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