Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı

Denizlispor ile Süper Lig’de 35. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 16. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 35. maçına çıktı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar, ligde bu sezon 16. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Sivasspor, ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile 00, 7. haftasında Hatayspor ile 11, 9. haftasında Fatih Karagümrük ile 11, 11. haftada Trabzonspor ile 11, 12. haftada Antalyaspor ile 11, 16. haftada Denizlispor ile 22, 17. haftada Yeni Malatyaspor ile 22, 19. haftada Başakşehir ile 11, 20. haftada Fenerbahçe ile 11, 23. haftada BB Erzurumspor ile 00, 27. haftada Rizespor ile 00, 28. haftada Hatayspor ile 11, 29. haftada Galatasaray ile 22, 32. haftada Trabzonspor ile 00 ve 36. haftada da lider Beşiktaş ile 00 berabere kalmıştı.

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