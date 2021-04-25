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Bulut; ”Soykırım görmek isteyenler kanlı tarihlerine baksın” Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Biden’e seslenip soykırım görmek istiyorsa kendi kanlı tarihine bakması gerektiğini söyledi

İHA

Bulut; ”Soykırım görmek isteyenler kanlı tarihlerine baksın” Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Biden’e seslenip soykırım görmek istiyorsa kendi kanlı tarihine bakması gerektiğini söyledi

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Biden’e seslenip soykırım görmek istiyorsa kendi kanlı tarihine bakması gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, sözde “soykırımı” tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’e seslenip soykırım görmek isteyenlerin kendi kanlı tarihlerine bakmaları gerektiğini ifade etti. Bulut yaptığı açıklamada, “Bugün ABD Başkanı Joe Biden, Türk tarihimizin önemli kararlarından biri olan 1915 Ermeni tehciri için sözde ‘Soykırım’ ifadesini kullanmıştır. Gelinen noktada Türk milletinin ve Türkİslam medeniyetinin tarihinde soykırım yoktur. İspatının ABD için bir anlamı kalmadığı anlaşılmaktadır. Zira tarihi gerçekler Ermenilerin; Fransızların, İngilizlerin ve İtalyanların desteği ile soykırım yaptığını ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin müteaddit defa tarih arşivlerimizi karşılıklı araştırmacılara açalım önerisini Ermeni tarafı reddetmiştir. Eğer Joe Biden soykırım görmek istiyorsa Irak’ta katlettikleri 1 milyon insana bakmalıdır. Eğer ABD soykırım görmek istiyorsa kendi arşivlerinde zencilere ve Kızılderililere yaptıklarına bakmalıdır. Eğer ABD gerçekçi ve samimi ise kendi tarih arşivlerini açmalıdır. Açar ise bütün Dünya Kızılderililerin ve zencilerin nasıl soykırıma uğradığını görecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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