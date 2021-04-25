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İstanbul’dan kaçıp sığındıkları köylerine Covid-19’u sokmadılar

İHA

İstanbul’dan kaçıp sığındıkları köylerine Covid-19’u sokmadılar

Pandemi sürecini geçirmek için İstanbul’dan memleketleri Sivas’ın Hafik ilçesi Kurugöl köyüne dönen köy sakinleri, aldıkları tedbirlerle köylerine Covid19’u sokmadılar.
Covid19’dan korunmak isteyen vatandaşlar, büyükşehirlerden nüfus yoğunluğunun az olduğu köylere akın ettiler. İstanbul’da yaşayan Sivas’ın Hafik ilçesi Kurugöl köyü sakinleri de Covid19'un ortaya çıkmasıyla köylerine dönüp virüsten uzak kalmaya çalıştı. Pandemide nüfus yoğunluğu artan köyde vatandaşlar, maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek Covid19 sürecini geçiriyorlar. Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas’ta vaka sayıları artarken, Kurugöl sakinleri köylerine korona virüsün girmesini engellemeyi başardı. Bugüne kadar köyde tek bir vakaya bile rastlanılmadı. Pandemi sürecinde ev ziyaretlerine ara veren vatandaşlar, köy meydanında toplanarak mesafeli bir şekilde zaman geçiriyorlar.
Kurugöl köyü sakinlerinden Şehriban Özen, sohbetlerinde sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirterek, “Rabbim tarafından başardık, köyümüze Covid19’u sokmadık. Mesafe, temizlik dikkat ediyoruz. Birbirimizle çok yakın oturmuyoruz. Sohbetlerimizi böyle yapıyoruz. Arkadaşlıklarımız böyle gidiyor” dedi.
Covid19’un ortaya çıkmasıyla köye dönerek ev yaptırdıklarını belirten Fatma Boztepe, “Ben 40 sene İstanbul’da kaldım. İstanbul’da çalıştım emekli oldum, hastalık dolayısıyla biz burada ev yaptık. Şimdi köyde kalıyoruz. Köyümüzde maskeye, temizliğe ve mesafeye dikkat ettik. Ayda bir kez alışverişe gidiyorduk. Gidip gelirken hep maskemizi takardık. Bu kışı burada güzel geçirdik. Köyümüzde çok güzel, neşeli vakit geçirdik. Kışın 9 ev kaldık köyde. Çok güzeldi, yollarımız da açıktı. Hastalanmadık da, çok güzel geçti” dedi.
Covid19 aşısını olduğunu belirten Zübeyde Özen, halay çekerken sosyal mesafeyi korumak için sopa kullandıklarını ifade ederek, “Pandemiden dolayı bu kışı köyümüzde geçirdik. Bu kış çok güzel geçti. Zaman zaman arkadaşlarla canımız sıkılıyordu, halay çektik. Halay çektiğimiz zaman aramızda sopalar vardı. Öyle bir anı oldu. Bu kış güzel geçti. Köyümüze Covid19 uğramadı. Maske, mesafe ve temizlikle yaşamaya başladık. Sohbetlerimiz bu şekilde mesafeli oluyor. Şu an gösteriş yapmıyoruz, sürekli bu şekilde koruduk kendimizi. Aşı oldum. Köyümüze Covid19 girmeden aşı girdi, o da bizi korudu demek ki” dedi.

“Covid19’dan korktuk, İstanbul’a gitmedik”
Covid19’dan dolayı kışın İstanbul’a gitmediğini belirten Haşim Boztepe, “Şahsen ben kışın İstanbul’a gidiyordum. Bu sene gitmedim, kışı burada geçirdim. Biz burada çok dikkat ettik ve önlemlerimizi kendimiz aldık. Çevre köylerimizde hastalık var ama bizde hiç olmadı. Şu anda aynı şekilde tedbirlere devam ediyoruz. Gelenlerin de en az 15 gün yanlarına gitmiyoruz. İnşallah hiç giremez” dedi.

“Covid19’dan kaçanlar bu yılı köyümüzde geçirdiler”
Köy muhtarı Erkan Özen, ev ziyaretlerine ara verdiklerini belirterek, sohbetlerin köy meydanında sosyal mesafeli olarak yapıldığını söyledi. Özen, “Köyümüzde 25 hane var. Kışın 9 haneydik. İnsanlarımız samimi, içten bir şekilde sosyal mesafeyi koruyarak yılı geçirdiler. Covid19’dan kaçanlar bu yılı köyümüzde geçirdiler. Covid19 köyümüze girmedi. Sosyal mesafeyle, giriş ve çıkışları kontrol ederek başardık. Hiçbir Covid19 vakası görülmedi. Ev toplantılarımıza ara verdik, kimse kimseye gidip gelmiyor. Sıcak havalarda sosyal mesafeyi koruyarak maskeli bir şekilde köy meydanında sohbetlerine devam ediyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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