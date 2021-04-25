Sivasspor 14 haftada 28 puan topladı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig’de oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik ile 28 puan topladı.

Bu sezona kötü başlayan ancak ikinci devre yeniden çıkışa geçen Sivasspor, başarılı istikrarı ile dikkatleri çekiyor. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan toplayan kırmızıbeyazlılar, bu maçlarda 26 gol atarken, 13 golü de kalesinde gördü.

Sivasspor’un son 14 maçta aldığı skorlar şöyle

Sivasspor: 0 Erzurumspor: 0

Ankaragücü: 1 Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 Kayserispor: 0

Rizespor: 0 Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 Hatayspor: 1

Galatasaray: 2 Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 Karagümrük: 0

Göztepe: 3 Sivasspor: 5

Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0

Antalyaspor: 2 Sivasspor: 4

Sivasspor: 3 Konyaspor: 1

Gençlerbirliği: 2 Sivasspor: 3

Sivasspor: 0 Beşiktaş: 0

Denizlispor: 1 Sivasspor: 1

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