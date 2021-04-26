Karantinada olduğunu bankada öğrendi Sivas’ta banka şubesine giden şahıs, Covid-19 karantinasında olduğunu gittiği banka şubesindeki yapılan HES sorgulamasında öğrendi

Sivas’ta banka şubesine giden şahıs, Covid19 karantinasında olduğunu gittiği banka şubesindeki yapılan HES sorgulamasında öğrendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Pulur Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 57 yaşındaki Y.A., iş yerini açtıktan sonra işlem yapmak için bankaya gitti. Atmaca’nın bankada yapılan HES Kodu sorgulamasında temaslı olduğu anlaşıldı. Banka görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemede vatandaşın Covid19 testi pozitif çıkan damadından dolayı temaslı olduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleriyle iletişime geçen polis ekipleri, vatandaşı kendi şahsi aracına bindirerek evine gitmesini sağladı. Polis ekipleri karantina ihlali yapan vatandaşa ceza tutanağı düzenledi. Y.A. karantinadaki damadının evine torunlarını görmek için gittiğini söyledi.

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