Sivas’ta dağ keçileri gözlemlendi Sivas’ta DKMP ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 10 dağ keçisi gözlemlendi

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Sivas’ta DKMP ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 10 dağ keçisi gözlemlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Sivas İl Müdürlüğü ekipleri av koruma kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekiplerin Hafik, Zara, Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda dağ keçilerini gözlemledi. 25 Nisan tarihinde görüntülenen yaklaşık 10 dağ keçisinin dağlık alanda gezindiği görüldü.

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