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Yedikleri yemek zehirledi, 5 öğrenci hastanelik oldu Sivas’ta öğrenci yurdunda kalan 5 üniversite öğrencisi tavuk ve hamur kızartması yedikten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İHA

Yedikleri yemek zehirledi, 5 öğrenci hastanelik oldu Sivas’ta öğrenci yurdunda kalan 5 üniversite öğrencisi tavuk ve hamur kızartması yedikten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta öğrenci yurdunda kalan 5 üniversite öğrencisi tavuk ve hamur kızartması yedikten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan F.İ., E.M., C.Y., İ.İ. ve R.S. tavuk ve hamur kızartması yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri bulunan öğrenciler ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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