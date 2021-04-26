Sivas'ta kısıtlama sonrası yoğunluk



Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 3 günlük kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 22 Nisan akşamından itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah 05.00'te sona ermesinin ardından Sivas'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle kentin en işlek yerlerinden biri olan Atatürk Caddesi ile Sirer Caddesi´nde insan kalabalığının normalden fazla olduğu görüldü. Öğleden sonra kalabalık daha da arttı. Postane, banka ve ATM'lerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturan bazı kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri görüldü. Bazı vatandaşlar, 3 gün süren yasağın ardından işlerini bir an önce bitirmek için dışarı çıktıklarını ifade ederken, bazıları da yürüyüş amacıyla sokağı çıktıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-04-26 14:20:38



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