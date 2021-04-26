Sivas’ta geçmişin izlerini bu konaklar yansıtacak Sivas Valisi Salih Ayhan, bir süre önce kültür ve turizme kazandırmak amacıyla kamulaştırılan Özdoğan Konağı ve Döndü Demir Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, bir süre önce kültür ve turizme kazandırmak amacıyla kamulaştırılan Özdoğan Konağı ve Döndü Demir Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kültür hayatına kazandırılması yönünde çalışma başlatılan konaklar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Aygın’dan bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, konakların birkaç ay içerisinde onarım işlemlerinin tamamlanacağını belirterek, “Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından mart ayında konaklarımızın restorasyon ihalesini gerçekleştirdik. Birkaç ay içerisinde onarım işleri tamamlanacak. İnşallah bu konaklar ziyaret edilecek, görülecek, gezilecek. Özellikle kültürel mirasımızın muhafaza edilmesi gelecek nesillere aktarılması konusunda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Konaklarımız, Sivas'ın turizmine, eğitimine ve kadın istihdamına katkı sağlayacak şekilde düzenlenecek. Gerek il merkezinde ve gerekse de ilçelerde olsun sivil mimarilerimizi gün yüzüne çıkartıyor, ihya ve inşa ediyoruz” dedi.



"İlimizin sivil mimari dokusunu yaşatmaya kararlıyız"



Vali Ayhan, Bakımsız konakları kamulaştırarak ilimizin sivil mimari dokusunu yaşatmaya kararlı olduklarını belirterek, “Konakların onarılmasıyla hem güvenlik problemlerini ortadan kaldırmış oluyoruz hem de mahallelerin, ecdadımızın eserlerini yaşatıyoruz. Gani Özdoğan Konağı’nı üreten kadınlar akademisi olarak kullanarak sosyal, kültürel ve ekonomik bir fonksiyon yüklemiş olacağız. Döndü Demir Konağımıza ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bir fonksiyon yükleyip, amacına uygun şekilde hizmet vermesini sağlayacak. Bu süreci yürüten Sivas İl Özel İdaresi’ne teşekkür ediyorum. İdaremiz her alanda özgün nitelikli çalışmalar ortaya koyuyor. İlimize katma değer kazandıran, değer üreten çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Ayrıca kültürel eserlerimizi de ihya etmesi inşa etmesi hakikaten ilimiz açısından çok güzel kazanımlardır. Bu konaklarımızın hayırlı olmasını diliyor, en kısa sürede açılışlarını gerçekleştirmeyi temenni ediyorum” dedi.

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