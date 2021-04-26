Sivasspor’da Malatya mesaisi başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 37. hafta maçında cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan ve rakibiyle 11 berabere kalan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından perşembe günü Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık çalışması yapan Yiğidolar daha sonra 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Kırmızıbeyazlı takım son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 38. hafta maçında 29 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

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