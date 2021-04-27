Sivas Belediyespor, Pendik maçı hazırlıklarını tamamladı

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Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 36. hafta maçında yarın kendi evinde konuk edeceği Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapan yeşilbeyazlılar, taktik antrenmanıyla idmanını tamamladı.

Sivas Belediyespor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç gününü beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Pendikspor arasında yarın Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Müsabakada hakem Emre Yüksel düdük çalacak.

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