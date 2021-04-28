Sivasspor’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik

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DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesine sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig’in 38. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Bu maç öncesinde Sivasspor’da defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ve forvet Mustapha Yatabare sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızıbeyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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