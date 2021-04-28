Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Sivas’ta demir parmaklıkların arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı

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Sivas’ta demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Mısmılırmak Mahallesinde meydana geldi. Yavru bir Kangal köpeği siteyi çevreleyen demir parmaklıklardan çıkmak isterken parmaklıkların arasında sıkıştı. Köpeğin sıkıştığı yerden kurtulamadığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden çıkartmayı başardı.

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