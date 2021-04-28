Kızıldağ eteklerinde kadınların 'madımak' mesaisi



Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kadınlar, bahar mevsiminin vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen ve doğada kendiliğinden yetişen madımak bitkisi toplamak için Kızıldağ eteklerinde buluştu.

Sivas´ın vazgeçilmez lezzetlerinden olan, adına türküler yazılan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak, baharla birlikte görülmeye başladı. İmranlı ilçesinde kurulan kadın kooperatifinin üyeleri, Kızıldağ eteklerindeki yeşil alanlara çıkarak, yabani otlar arasında yetişen madımağı topladı. Özellikle diğer şehirlerden gelen talep üzerine toplanacak madımaklar, kurutulduktan sonra satışa sunulacak. Yaklaşık 100 çeşit yemeği yapılan ve genellikle tazeyken yenilen madımak, kurutularak veya konservesi yapılarak kışın da tüketilebiliyor.

Topladıkları madımakları satarak, kadınların ev ekonomilerine katkı sunmak için bir araya geldiklerini anlatan İmranlı Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Yiğit, "Şehir dışından ve yurt dışından siparişlerimiz var. Topladığımız madımakları gurbetteki vatandaşlarımıza göndereceğiz. Bulunduğumuz konum itibarıyla madımağı değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kadınların madımak etkinliğine eşlik eden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ise "İmranlı, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi´nin birleşim noktasında yer alıyor. Rakım çok yüksek. Kendine ait bir çiçek florası ve bitki örtüsü var. Bu nedenle İmranlı'daki madımak diğer yörelere göre çok daha lezzetli. Herkesi madımak toplamaya ilçemize bekliyoruz. Burada doğa ile buluşmaya davet ediyoruz. Büyükşehirlerde bunalan dostlarımızın hepsini bu güzelliklere davet ediyoruz. Kadınlarımızın da destekleriyle Kızılırmak'ın kenarında hayatı güzelleştiriyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas / İmranli Yasin KIRAS

2021-04-28 12:34:34



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