Yiğidolar Süper Lig’de tek! Sivasspor 2021’de hiç yenilmedi

DG Sivasspor 2021 takvim senesinde sahasında oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken hiç mağlubiyet görmedi ve evinde yenilgi almayan tek Süper Lig takımı konumunda yer aldı.

Son 12 iç saha maçını kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Sivasspor, başarılı grafiği ile dikkat çekiyor. Yiğidolar söz konusu maçlardan 5 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Kırmızıbeyazlılar aynı zamanda 4 galibiyet ve 6 beraberlikle, 2021 senesinde evinde yenilgi almayan tek Süper Lig takımı konumunda yer aldı.

Yiğidolar 2021’de sahasında Gaziantep FK’yı 21, Kayserispor’u 20, Karagümrük’ü 10 ve Konyaspor’u 31 yendi. Ayrıca Denizlispor’la 22, Fenerbahçe’yle 11, BB Erzurumspor’la 00, Hatayspor’la 11, Trabzonspor’la 00 ve Beşiktaş ile de 00 berabere kaldı.

Sivasspor sahasında en son 30 Kasım 2020’de Göztepe ile oynadığı maçta 10’lık mağlubiyet almıştı.

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