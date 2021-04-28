Bu şehirde vakalar kısmi düşüştü Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte Nisan ayının son günlerine doğru vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşandığını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu şehirde vakalar kısmi düşüştü Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte Nisan ayının son günlerine doğru vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşandığını söyledi

İHA

Bu şehirde vakalar kısmi düşüştü Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte Nisan ayının son günlerine doğru vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşandığını söyledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte Nisan ayının son günlerine doğru vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşandığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan ‘Tam Kapanma’ kararı ve salgınla mücadelede izlenecek yeni yol haritası kamuoyuna açıklanmıştı. Bu kapsamda Sivas’ta da vaka sayılarının en aza indirilmesi için tedbirler en üst seviyede çıkarıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Mart ve Nisan aylarında vaka sayılarında artış yaşandığını, Sivas’ın da bu artıştan etkilendiğini ve Nisan ayının son günlerine doğru Sivas’ta kısmi bir düşüş yaşandığına dikkat çekti.
“Süreci istismar eden vatandaşlar oldu’’
Vali Salih Ayhan salgınla mücadelede halkı en iyi şekilde bilgilendirdiklerini ancak bu süreci istismar eden vatandaşların olduğunu belirterek “ Tam Kapanma sürecinde, daha önce halkımızı bilinçlendirmek için yaptığımız rehberlik desteği ve uyarıcı paylaşımlara devam edilecek olup cezai müeyyidelerden kaçınmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Vaka sayılarını aşağı çekmemiz için hareketliliği olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Bu kapsamda yeni süreçte kontrol noktaları ve denetim sayıları artırılacak. Muafiyet ve istisnaları daraltacağız” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aküsü biten engelli vatandaşın yardımına onlar koştu Sivas’ta tekerlekli sandalyesinin aküsü biten engelli vatandaşın yardımına belediye ve polis ekipleri koştu
YEREL HABERLER Aküsü biten engelli vatandaşın yardımına onlar ...
Başkan Eken: "Tüm sektörler mücbir sebep kapsamına alınmalı'' STSO Başkanı Mustafa Eken, esnafların tam kapanma sürecinden olumsuz etkileneceğini söyleyerek tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini ifade etti
YEREL HABERLER Başkan Eken: "Tüm sektörler mücbir sebep kapsamına ...
Yiğidolar Süper Lig’de tek! Sivasspor 2021’de hiç yenilmedi
YEREL HABERLER Yiğidolar Süper Lig’de tek! Sivasspor 2021’de hiç ...
Kızıldağ eteklerinde kadınların 'madımak' mesaisi
YEREL HABERLER Kızıldağ eteklerinde kadınların 'madımak' mesaisi
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda
Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Sivas’ta demir parmaklıkların arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı
YEREL HABERLER Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ...
Ebeveynler dikkat, çocuğunuz bu sendroma yakalanmış olabilir Psikolog Gizem Yılmaz, çocuklarda inat ve öfkenin baş gösterdiği, 12-36 ay arasındaki dönemi kapsayan 2 yaş sendromunun atlatılabilmesi için ebeveynlerin öncelikle kendi ruh sağlığını korumaları gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Ebeveynler dikkat, çocuğunuz bu sendroma yakalanmış ...
İşlek caddede kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı Sivas’ın en işlek caddesi olan İnönü bulvarında 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İşlek caddede kafa kafaya çarpıştılar: 1 ...
Sivas’ta madımak sezonu açıldı Sivas’ın meşhur madımak bitkisi baharın gelmesiyle yetişti. Vatandaşlar madımak hasadı için doğaya akın etti
YEREL HABERLER Sivas’ta madımak sezonu açıldı Sivas’ın meşhur ...
Sivasspor’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik
YEREL HABERLER Sivasspor’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik
Çiftçi muafiyeti suiistimaline ceza Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Türkiye genelinde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanmadan çiftçilerin muaf tutulacağını söyledi
YEREL HABERLER Çiftçi muafiyeti suiistimaline ceza Sivas Ziraat ...
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Sivas'ta 18 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Sivas'ta 18 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı Sivas’ta iki aracın çarpıştığı kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 ...
Tam kapanma öncesi sokaklar ana baba gününe döndü Sivas’ta tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyenler mağazalara akın etti. Sokaklar ana baba gününe dönerken mağaza önlerinde kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi sokaklar ana baba gününe ...
Sivas Belediyespor, Pendik maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Pendik maçı hazırlıklarını ...
Kuruyan “Kuru göl” su tuttu, giden turnalar geri döndü Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Kurugöl, geçtiğimiz yıl kuralık nedeni ile yok olma tehdidi yaşarken bu yıl yeniden su tutarak göçmen kuşlara ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Kuruyan “Kuru göl” su tuttu, giden turnalar geri ...
Kısıtlamada evde kumar ve restoranda okey oynayan 29 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada evde kumar ve restoranda okey oynayan 29 ...
Uzmanı uyardı, mevsim geçişlerine dikkat Prof. Dr. Ali Şahin mevsim geçişlerinden etkilenen romatizma hastalarının diyet ve egzersize dikkat etmeleri gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı, mevsim geçişlerine dikkat Prof. Dr. ...
Belediyeden esnafa üçüncü destek yüzleri güldürecek Sivas Belediyesi pandemi dolayısıyla dükkanlarını kapatan esnaflara 3’üncü faz Bin TL nakit desteği sağlayacağını duyurdu
YEREL HABERLER Belediyeden esnafa üçüncü destek yüzleri ...
Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar Kumar oynamak için farklı mekanlar bulsalar da polisten gizlenemediler, bir gecelik kaçak kumarın faturası 71 bin 562 TL oldu
YEREL HABERLER Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına ...
Sivasspor’da Malatya mesaisi başladı
YEREL HABERLER Sivasspor’da Malatya mesaisi başladı
Sivas’ta geçmişin izlerini bu konaklar yansıtacak Sivas Valisi Salih Ayhan, bir süre önce kültür ve turizme kazandırmak amacıyla kamulaştırılan Özdoğan Konağı ve Döndü Demir Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Sivas’ta geçmişin izlerini bu konaklar ...