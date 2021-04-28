Sivas’ta narkotik operasyonları Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kentte son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda; 10.28 gram metamfetamin, 2.40 gram toz esrar, 205.46 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 6 adet sentetik ecza hap ve 2 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında işlem yapılırken 1 şahıs sevk edildiği adli mercilerle tutuklandı.

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