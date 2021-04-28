2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Pendikspor: 4

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Pendikspor’a 42 yenildi.



Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Emre Yüksel xx, Kürşathan Akın xx, Egemen Savran xx

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xx, Uğur Bulut xx, Mustafa Aydın xx (Tuğrul Yavaşçı dk. 62 x), İlhami Siraçhan Nas x (Murat Akgül dk. 62 x), Burak Aydın xx (Oğuzhan Karataş dk. 72 x), Hüseyin Tokmak xx (Cengizhan Kodaz dk. 46 xx), Mücahit Haktan Karabulut xx (Furkan Sağman dk. 46 xx), Mehmet Fatih Ayık xx, Hurşit Taşçı xxx, Şevki Çınar xxx, Fatih Çolak xx

Pendikspor: Emre Aydın xx, Süheyl Çetin xx, Yaser Hacımustafaoğlu xx (Göksu Türkdoğan dk. 62 x), Kerem Kaya xx (Fırat Güllü dk. 46 x), Erdinç Pekgöz xx, Görkem Akıllı xx (Ömer Can Sokullu dk. 46 xx), Mahmut Caner Alioğlu xx (Ömer Kandemir dk. 63 x), Umut Sönmez xxx (Berat Ali Genç dk. 70 ?), Kadir Salih xx, Deniz Taşkesen xx, Enes Ersoy Öztürk xx

Goller: Umut Sönmez (dk. 4 ve dk. 59), Kerem Kaya (dk. 35), Ömer Can Sokullu (dk. 74) (Pendikspor), Hurşit Taşçı (dk. 73), Şevki Çınar (dk. 88) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Fatih Çolak, Tuğrul Yavaşçı, Furkan Sağman (Sivas Belediyespor), Yaser Hacımustafaoğlu, Deniz Taşkesen (Pendikspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.