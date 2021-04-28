Sivas'ta tam kapanma döneminde sıkı denetim kararı



SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan, 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 'tam kapanma' döneminde sıkı denetim yapılacağını belirterek, "Tam kapanma sürecinde, daha önce halkımızı bilinçlendirmek için yaptığımız rehberlik desteği ve uyarıcı paylaşımlara devam edilecek olup, cezai müeyyidelerden kaçınmayacağız" dedi.

Vali Salih Ayhan başkanlığında İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Video konferans sistemiyle yapılan toplantıda konuşan Vali Ayhan, Türkiye genelinde mart ve nisan aylarında vaka sayılarında artış yaşandığını, Sivas'ın da bu artıştan etkilendiğini ve nisan ayının son günlerine doğru kentte kısmi bir düşüş yaşandığına dikkat çekti. Salgınla mücadelede halkı en iyi şekilde bilgilendirdiklerini anlatan Vali Ayhan, bu süreci istismar eden kişilerin bulunduğunu söyledi.

'CEZAİ MÜEYYİDELERDEN KAÇINMAYACAĞIZ'

Sivas'ta tedbirlerin daha sıkı uygulanacağına vurgu yapan Vali Salih Ayhan, "Tam Kapanma sürecinde, daha önce halkımızı bilinçlendirmek için yaptığımız rehberlik desteği ve uyarıcı paylaşımlara devam edilecek olup, cezai müeyyidelerden kaçınmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Vaka sayılarını aşağı çekmemiz için hareketliliği olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Bu kapsamda yeni süreçte kontrol noktaları ve denetim sayıları artırılacak. Muafiyet ve istisnaları daraltacağız" diye konuştu.

Kaymakamlarla da görüşen, sahada görev alan herkesin salgınla mücadeleyi en iyi şekilde yöneteceğine inandığını dile getiren Vali Salih Ayhan, "Bu noktada vatandaşlarımızdan tam kapanma sürecine uymalarını özellikle istiyoruz Alacağımız sıkı tedbirlerle vaka sayılarımızı en alt düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Toplumun her kesiminden en üst düzeyde fedakârlık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-28 17:56:36



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