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Sivas’ın Gemerek ilçesinde traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır belgesinde meydana geldi. Şehit Şahin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 66 HK 221 plakalı kamyonet sürücüsü S.Ş., önünde seyretmekte olan A.H. yönetimindeki 58 FA 390 plakalı traktörü sollamak istedi. Sollamaya çalıştığı traktöre çarpınca traktör ikiye bölündü. Kazada kamyonette bulunan H.Ş., hafif şekilde yaralandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

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