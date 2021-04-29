Tam kapanmada eczaneler açık Sivas merkezde bulunan eczaneler tam kapanma sürecinde belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek

Sivas merkezde bulunan eczaneler tam kapanma sürecinde belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek.

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma sürecine ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Eren, Sivas merkezde bulunan eczanelerin tam kapanma sürecinde hizmet vereceğini söyledi.

Başkan Eren açıklamasında, “Bilindiği üzere Korona virüs önlemleri doğrultusunda 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine girilmiştir. Bu süreçte Sivas merkezde hizmet veren eczanelerimiz daha önce olduğu gibi sabah 8.30 akşam 18 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Hafta içi bütün eczanelerimiz açık olup hafta sonunda nöbetçi eczanelerimiz hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

Başkan Eren, Aşı sırası gelen vatandaşların en kısa sürede aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyleyerek, “Biz Eczacılar halkımızın en yakın sağlık danışmanı olarak her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız, sizlerden de mevcut kısıtlamalara uyarak Evde kalmanızı rica ediyoruz. Pandemi sürecini, sıkıntıları hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Covid19 sürecinde yaşadığımız tecrübeler bize kurallara harfiyen uymamız gerektiğini gösterdi daha güzel yarınlara kavuşmak için evde kalalım, maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya riayet edelim. Eczacılar olarak değinmek istediğimiz bir diğer konuda aşı uygulaması. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, aşı konusunu her zamankinden daha önemli bir hale getirmiştir. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın en kısa sürede aşılarını yaptırmaları pandemi ile mücadele de oldukça önemlidir, unutmayalım ki aşı yaptırmak kendimize olduğu kadar çevremize karşı da bir sorumluluğumuzdur. Andemiyle mücadelede önceliğimiz, aşı ile birlikte maske mesafe ve temizlik kurallarına uymak olmalıdır. En kısa zamanda özlediğimiz güzel yarınlara kavuşmak dileğiyle sağlıklı günler dileriz” ifadelerine yer verdi.

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