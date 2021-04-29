Sivas İl Sağlık Müdürü Moğulkoç: 180 bin vatandaşımızın aşılamasını yaptık



Alperen YILDIZAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, "İlimize toplamda 193 bin Sinovac, 10 bin 500 de BioNTech aşısı geldi. 180 bin vatandaşımızın aşılamasını yaptık" dedi.

İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme tesisleri birimi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Moğulkoç kentin koronavirüs tablosu hakkında bilgi verdi.

Şimdiye kadar büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Moğulkoç, "Özellikle vakaların çok arttığı dönemlerde yoğun bakımlarımızda bir artış oldu ancak üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey değildi. Şu an 3'üncü dalga olarak nitelendirilen bu süreçte de belli kriterler ile gidiyoruz. Daha önce Numune Hastanesi'nde 60 yoğun bakım yatağını koronavirüs hastaları için ayırmıştık. Şu an 36 yatak ayırmış durumdayız. Şimdilik diğer hastanelerimizle birlikte bu işi yürütebiliyoruz. Dün akşamki verilere göre, yoğun bakımda 45 hastamız var ve bunlardan 5 tanesi entübe durumda. Bu zamana kadar Sivas'ta 500'den fazla vatandaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Ciddiyet devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın kurallara uymasını rica ediyoruz" dedi.

Aşılama çalışmalarındaki rakamsal verileri de paylaşan Moğulkoç, "İlimize toplamda 193 bin Sinovac, 10 bin 500 de BioNTech aşısı geldi. 180 bin vatandaşımızın aşılamasını yaptık. Diğer illerde ikamet eden ancak Sivas nüfusuna kayıtlı olan vatandaşlarımızla birlikte 203 bin vatandaşımızı aşılamış olduk. Sivas merkezli olarak herhangi bir vaka artışı beklemiyoruz. Ancak dışardan göçlerden dolayı bir artış olabilir. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli bölgesinden Sivas'a çok fazla gelen oluyor. Şu anda Sivas'ta en çok görülen mutant türü İngiliz mutantıdır. Bakanlığımız da bunu normal virüs olarak tanımlıyor" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-04-29 15:03:46



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