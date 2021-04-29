Sivasspor ligdeki 13. galibiyetini aldı

Yeni Malatyaspor karşısında 10 kazanarak puanını 55’e yükselten DG Sivasspor, Süper Lig'deki 36. maçında 13. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 36. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 10 galip ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 13. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 16 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 20, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 31, ligin 13. haftasında Konyaspor'u 10, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 31, 18. haftada da Gaziantep FK'yı 21 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü'nü 41 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor'u 20 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük'ü 10 mağlup eden kırmızıbeyazlılar, 31. haftada da Göztepe'yi 53'lük skorla geçmişti. Kırmızıbeyazlılar 33. haftada Antalyaspor'u 42 mağlup ederken, 34. haftada da Konyaspor’u 31 yenmişti. Yiğidolar 35. haftada ise Gençlerbirliği’ni 32 mağlup etmişti. Sivasspor, Malatya karşısında 10 kazanarak bu sezon 13. galibiyetine imza attı ve puanını 55’e yükseltti.

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