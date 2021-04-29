İrfan Buz: “88’de yenilmek üzücü” Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Önemli bir rakibe karşı 1-0 kaybettik”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Sivasspor mağlubiyetinin ardından, “Önemli bir rakibe karşı 10 kaybettik. Bizim açımızdan son dakikalarda atılan o gol zaafımız. Ama 88’de yenilmek üzücü” dedi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Sivasspor’a 10 mağlup oldukları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.
Buz, “Bugün önemli bir müsabakaya çıktık. Sivasspor müsabakasından en azından bir puanla ayrılmak istedik. Müsabakaya genel anlamı ile baktığımız zaman hem rakibin hem de bizlerin pozisyonları vardı. Golü atmış olsaydık biz 10 kazanmış olacaktık. Maalesef dakika 88'de gereken konsantrasyonu da gösteremedik. Önemli bir rakibe karşı 10 kaybettik. Bu maçı değerlendiriyoruz ama yarından itibaren Kayserispor maçına odaklanıp kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Rıza Hoca'yı kutluyorum. Önemli bir performans ve önemli bir takım. Bizim açımızdan son dakikalarda atılan o gol zaafımız. Ama 88’de yenilmek üzücü” ifadesini kullandı.
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