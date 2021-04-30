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HAK-İŞ Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını istedi HAK-İŞ tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yapılan basın açıklamasında Covid-19 salgının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılması istendi

İHA

HAK-İŞ Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını istedi HAK-İŞ tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yapılan basın açıklamasında Covid-19 salgının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılması istendi

HAKİŞ tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yapılan basın açıklamasında Covid19 salgının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılması istendi.
HAKİŞ Sivas İl Başkanı Nihat Şimşek, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istediklerini belirterek, “Başta KİT'ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS istiyoruz. Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20'de sabitlenmesini istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz. Covid19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz” dedi.
“Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz”
Başkan Şimşek çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediklerini belirterek, “İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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