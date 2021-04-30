Abay Kunanbayev Türkiye Türkçesinde

Ünlü Kazakistan Türk’ü şair, besteci ve filozof Abay Kunanbayev'ın eserleri Türkiye Türkçesinde yayımlandı.

Kazakistan’ın en önemli değerlerinden olan Abay Kunanbayev’e ait şiirle 'Abay Kunabayev’den Seçme Şiirler' isimli kitap, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Türkiye Türkçesi ile yayımlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi Müdürü, şair Kenan Çarboğa’nın Türkiye Türkçesine aktardığı eser, Abay’ın en çok bilinen şiirlerinden oluşuyor. Daha önce de Türk Dünyasının değişik ülke ve topluluklarından birçok şairi Türkiye Türkçesine aktaran Kenan Çarboğa çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu tür çalışmalarla Türk Dünyasının farklı ülke ve bölgelerinde yaşayan edebi şahsiyetleri Türkiye Türkçesine aktararak ortak aramızdaki gönül bağlarını sıkılaştırmayı amaçlıyoruz. Ortak kültürümüzün kutup yıldızları olan şairlerimizin mısralarıyla ortak geleceğimizi inşa etme gayretindeyiz. Kazakistan Türklüğünün büyük değeri Abay’ın muhteşem şiirlerini aktarmaktan son derece mutluyum. Okuyucular, onun irfan çeşmesinden akan şiirleri sayesinde büyük Türk medeniyetinin derinliğini daha iyi kavrayacaklardır.” dedi.

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