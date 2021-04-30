Vergi Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklik iş dünyasını memnun etti Vergi Usulü Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi, tam kapanma sürecinde iş dünyasını memnun etti

Vergi Usulü Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi, tam kapanma sürecinde iş dünyasını memnun etti.

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, pandemi sürecinde iş dünyası temsilcileri olarak üyelerinin mağduriyet yaşamaması adına topladıkları talep ve önerileri TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve Milletvekillerine ilettiklerini belirterek, “Genel Başkanımızın, üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza iletmesiyle taleplerimiz sonuçlanmaya başlamıştır. Taleplerimizi iş dünyası adına tüm mercilere ileten Genel Başkanımız Sayın M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve taleplerimize kayıtsız kalmayarak yerine gelmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı”

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Üyelerin talepleri doğrultusunda yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle tüm sektörlerde, kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, “ Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi Nisan, Mayıs ve Haziran ayını da kapsayacak şekilde 3 ay, Covid19 salgınında faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafımıza verilen Kira Desteği ve Gelir Desteği uygulamasının süresi ise 1 ay daha uzatılmıştır. Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden kredi kullanan esnaflarımızın taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmiş, kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesini yapamayanların borcu ise daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından Halk Bankası’na ödenmiştir. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda sürekli dile getirdiğimiz çek ve senetlerle ilgilide önemli bir düzenleme yapılmıştır.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da; ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran’dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek. 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. İhtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. Kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır” dedi.

“Hızlı Destek Programı başvuruları 3 mayısta başlıyor”

Başkan Hastaoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Hızlı Destek Programı başvurularının 3 Mayıs 2021 tarihinde başlayacağını belirterek, “ Bu destek öncelikle Covid19 salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, 2024 yılından itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksit olarak ve tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar. Bu sektörlerde şartları taşıyan 8mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren EDevlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler” dedi.

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