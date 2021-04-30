Sivas'ta kısıtlamada yağmur altında koronavirüs tedbirli cuma namazı



Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, tam kapanmanın ilk gününde evlerine en yakın camiye giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yağmur altında cuma namazı kıldı.

Koronavirüs salgını ile mücadele için dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs günü sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakanlık, cuma namazı için araç kullanmaksızın camilere gidilebileceğini açıkladı. Bu kapsamda Sivas'ta cuma namazı kılmak isteyenler ev ve iş yerlerine en yakın camilere gitti. Bazıları namazı dışarıda yağmur altında kıldı.

`ŞARTLAR İBADETİMİZE ENGEL OLAMIYOR´

Şartlara rağmen ibadetini yerine getirmenin güzel olduğunu ifade eden Abdulbaki Kargınoğlu (25), "Bugün tam kapanma başladı. Bizler de cuma namazına geldik. İnşallah ilerleyen süreçte bu beladan kurtuluruz. Koronavirüs gerçekten bizi çok kısıtladı. Gerek özel hayatımızı gerek sosyal hayatımızı ve gerekse ibadetimizi istediğimiz gibi yapamıyoruz. Bugün de yağışlı bir hava var. Bu havada da cuma namazımızı gerçekleştirdik. Şartlar ne olursa olsun ibadetimize engel olamıyor" dedi.

`YAĞMUR ALTINDA NAMAZIMIZI KILDIK´

Necmettin Resul Kündem (33) ise, "Cuma cemaatle kılınır. Bizler de bu yüzden muaf tutulduk. Ofisim Kale Camisine yakın ve buraya gelerek namazımızı kıldık. Sosyal mesafe kurallarından dolayı camilere sığmıyoruz. Kurallara uymak için mecburen dışarda yağmur altında kıldık ama güzel de oldu. Yağmur altında da ibadet yapılabiliyormuş" diye konuştu.

Evine yakın camiye gelen Muhammet Emin Tokmak (24) da, "Kısıtlama var ama bizler en yakın camimize gelerek namazımızı eda ettik. Yasaklar devam ediyor ama bu halde cumamızı kılabiliyoruz. Bu durum huzurlu hissettiriyor. 1,5 metre mesafeyle namazlarımızı kılarak tedbirlere uyuyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ

2021-04-30 14:37:30



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