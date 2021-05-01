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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıza Çalımbay, en uzun seriyi tekrar yakalamak istiyor

İHA

Rıza Çalımbay, en uzun seriyi tekrar yakalamak istiyor

DG Sivasspor’un başında çıktığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik adamlık kariyerinin en uzun serisini tekrarlamayı hedefliyor.
Süper Lig’in 39. haftasında Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlı takım, Gaziantep maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmak istiyor.
Sivasspor’un başında çıktığı son 15 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet görmeyen ve bu mücadelelerde 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay için de tek hedef, teknik adamlık kariyerinin en uzun serisini tekrar elde etmek.
Çalımbay, 2005’te Beşiktaş’ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmemezlik serisini yakalamıştı.

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