Engelli sokak kedilerinin annesi yaptığıyla takdir topluyor Sivas’ta "kedilerin annesi" olarak anılan Gül Dursun, sokakta bulduğu engelli ve yardıma muhtaç 50’ye yakın kedinin bakımlarını üstlendi

Sivas’ta "kedilerin annesi" olarak anılan Gül Dursun, sokakta bulduğu engelli ve yardıma muhtaç 50’ye yakın kediye anne şefkati göstererek bakımlarını üstlendi.

Sivas’ın Çayyurt Mahallesi'nde yaşayan Gül Dursun, sokakta bulduğu engelli ve yardıma muhtaç kedilere adeta annelik yapıyor. "Kedilerin annesi" olarak da anılan Dursun, yaşadığı apartmanın bodrum katında kediler için bir oda düzenledi. Dursun, 2 yıl boyunca sokakta zarar görmüş ve yardıma muhtaç olan kedileri tespit ederek bulunduğu yerden alıp kurduğu yuvaya götürüyor. Bütün veteriner ve mama masraflarını kendi imkanları ve diğer hayvansever vatandaşların yardımıyla karşılayan Dursun, insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını istedi. Sahiplendirdiği kedileri takip ettiğini söyleyen Dursun, “Burası kendi oturduğum apartmanın bodrumu, ben 3. katta oturuyorum. Burası önceden böyle yapılı değildi boştu, ben kendime ait bir yer yaptırdım. Yaptırırken polislere şikayet ettiler. Sağ olsunlar polisler de 'mal sahibiyse biz bir şey yapamayız' dediler. O imkanlarla şimdi buradayız. Burada genelde engelli ve hamile kedilere bakıyorum. Duyarlı kişilerden de yardım istiyorum. Burada şu an yavru kedilerle birlikte 50’ye yakın kedi var. Almak isteyenlere sahiplendiriyorum ve takip şartıyla veriyorum. Hepsini takip ediyorum, bakıp bakmadıklarını, sokağa bırakıp bırakmadıklarını hepsini takipteyim. Veteriner masraflarını da kendi gücümüzün yettiği kadarıyla yürütmeye çalışıyorum. Bazı durumlarda da hayvanseverlerden destek bekliyorum, alıyorum da sağ olsunlar yardım edenler de var. Bana çevremden bazı kişiler olumlu şeyler söylemiyorlar, deli diyenler bile var” dedi.



“Kedilerin annesi diyen bile var”

Kendisine kedilerin annesi diyenler olduğunu belirten Dursun, “Sokakta bir kedi görseler senin kedin diyorlar. Mahalleye çıktığımda kedici geldi, kedilerin sahibi geldi diyorlar. Kedilerin annesi diyen bile var. Kışın elektrik sobası yakıyoruz, baya bir zorlanıyoruz ödemekte. 600 lira civarı geliyor elektriğimiz 34 ay, ödemekte zorlanıyorum baya ama diyorum ya her şey bunlar için. Süt annelerimiz var, biri dışarda minik bir yavru bulursa hemen bize ulaşıyorlar sağ olsunlar. Bizde yavruları annelerimize veriyoruz mutlu oluyorlar, doyuyorlar. Büyüdükten sonra sahiplendiriyoruz. Sahiplendiremediğimizi de biz burada kendimiz bakıyoruz” dedi.



“Hayvanlara tekme atmalarını istemiyoruz”

Hayvansever Özlem Akbulut ise hayvanlara tekme atılmamasını istediklerini belirterek, “Gül ablaya her zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tek isteğimiz var, hayvanlara tekme atmalarını istemiyoruz. Artık kan ağlıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hiçbir insan kendi çocuğuna tekme atılmasını istemez. Hiçbir şekilde kurtuluşu olmuyor, bu durum bizi çok üzüyor. Elimizden geldiği kadar veterinere yetiştirmeye çalışsak da yarı yolda hayatlarını kaybeden hayvanlarda oluyor. Bu ev kurulalı 2 yıl oldu, biz de destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

