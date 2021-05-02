Sivasspor’da zorlu Gaziantep maçı öncesi 3 eksik

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DG Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK mücadelesine sakatlıkları bulunan 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig’in 39. haftasında yarın Gaziantep FK’ya konuk olacak. Bu maç öncesinde Sivasspor’da defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ve orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızıbeyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Gaziantep’e gidecek ve bu kentte kampa girecek.

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