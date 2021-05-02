2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 2

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu 32 yendi.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Ahmet Ulu xx, Selçuk Gökgöz xx

Sivas Belediyespor: Kemal Mert Özyiğit xx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xx, Mustafa Aydın xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Burak Aydın xxx (Hüseyin Tokmak dk. 90 ?), Mücahit Haktan Karabulut xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 57 x), Mehmet Fatih Ayık xx, Hurşit Taşçı xxx, Şevki Çınar xx (Abdullah Halman dk. 75 x), Fatih Çolak (Samet Almalı dk. 57 x)

Tarsus İdman Yurdu: Kablan Kaya Tekix xx, Abdulkerim Canlı xx (Eyüp Akcan dk. 71 x), Abdussamed Karnuçu xx, Cem Aktaş xx (Ender Yıldırım dk. 62 x), Nurullah Kaya xx, Furkan Çetinkaya xx, Burak Seres xxx, Ahmet Yılmaz Diki xx, Çağrı Yağız Yasak xxx (İbrahim Hırçın dk. 85 ?), Samet Eker xx (Mahmut Metin dk. 62 x), Furkan Küçükkara xx (Berke Önde dk. 62 x)

Goller: Hurşit Taşçı (dk. 45 ve 55), Burak Aydın (dk. 50) (Sivas Belediyespor), Burak Seres (dk. 58), Çağrı Yasak (dk. 76) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: İlhami Siraçhan Nas, Abdullah Halman, Burak Aydın, Muhsin Polat (Sivas Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.