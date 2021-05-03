Tarla sulamaya giderken öldüler Traktörle tarla sulamaya giden iki kişi geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza D100 karayolu üzeri Beydeğirmeni köyü kavşağında meydana geldi. Kazada; Salih Demir (73) yönetimindeki 58 SD 646 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Traktör de bulunan Yusuf Keskin (69) olay yerinde, sürücü Demir ise Suşehri Devlet hastanesinde öldü.

Kazada ölen her iki kişinin sahurlarını yaptıktan sonra tarla sulamak için Beydeğirmeni köyünden çıkarak tarlalarına gittikleri öğrenildi.

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