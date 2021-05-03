Sivas’ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu Sivas’ta 6 çiftçiye kenevir desteği verilerek, kenevir ekimine resmen başlandı

– Kenevir ekilebilecek iller arasına alınan Sivas’ta 6 üretici ile protokol imzalanarak ilk kenevir tohumları toprakla buluşturuldu.

Sivas’ın kenevir ekimine izin verilen iller arasına alınması ile kenevir üretimi ve işlenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Sivas Valiliği’nde atı üretici ile Sözleşmeli Kenevir Üretimi protokolü imzalandı. İmza törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve il protokolü katıldı. 6 çiftçiye tohum desteği verilerek 170 dekar alana ekimi gerçekleştirilecek olan kenevir ekiminin protokol imzaları atıldı. Ardından Sivas’ta ki ilk kenevir tohumları toprakla buluşturuldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan kenevir ekimin yapıldığı alanda açıklamalarda bulunarak, “Sivas tarım potansiyeli çok yüksek bir il. Temel hedefimiz hem tarımsal verimliliği arttırmak hem de ürün çeşitliliğini daha da genişletmek. Sivas bugün tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Özel önemi olan katma değeri yüksek olan birçok sektörde ana ham madde olarak kullanılan kenevir üretimi içinde bugün sahada bir ekim gerçekleştiriyoruz. Sivas halkı bunu çok istedi ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve bakanlık genelgesiyle Sivas’ımızda kenevir ekilebilir iller içerisinde 20. İl oldu. Şuan 6 çiftçimize tohum da desteği vererek 170 dekarın ekimini gerçekleştiriyoruz. Seneye hedef bin dekar, hedefimizi koyduk bin dekar ekeceğiz” şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin protokol imza töreninde konuşarak, “Kenevir ekimi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında bir il başkanları toplantısında söylediği sözle Sivas’ın gündemine gelmişti. O süreçte seçim dönemi olması nedeniyle de Sivas neden kenevir ekimi alanında değil diye yoğun bir kampanya başlatıldı. Cumhurbaşkanımız 8 Şubat’ta Sivas’a geldiğinde Sivas’ı da 20. İl olarak kenevir ekilecek iller arasına dahil edildi” dedi.

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