AK Parti’ den ihtiyaç sahibi 12 bin aileye erzak yardımı Sivas’ta AK Parti İl Başkalığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel ihtiyaç erzakı ve sıcak yemek yardımı yapıldı

Sivas’ta AK Parti İl Başkalığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel ihtiyaç erzakı ve sıcak yemek yardımı yapıldı.

Sivas il merkezi ve ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmek üzere toplam 12 bin aileye temel ihtiyaç erzakı ve sıcak yemek yardımı yapıldı. Ramazan ayında başlatılan yardımlarla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas İl Başkanı Hakan Aksu Covid19 salgınıyla mücadele ettiklerini belirterek, “Tüm dünyayı tehdit eden Covid isimli görünmez bir düşman ile mücadele içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Devletimiz milletinin, milletimiz de devletinin yanında oldu. Hiç kimseyi yalnız, çaresiz, bir başına bırakmadı. Birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız olan bu dönemde, AK Parti Sivas il teşkilatı olarak devletimizin bu özverili çalışmalarına katkı sağlamak adına, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize salgın süreci boyunca köprü olduk” dedi.

“700 ailenin iftar ve sahur sofralarına sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi”

Başkan Aksu, Ramazan ayı boyunca kadın kolları teşkilatının 700 ailenin iftar ve sahur sofralarına sıcak yemek dağıtımı yaptığını belirterek, “Mübarek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olması hasebiyle il ve ilçelerimizdeki tüm kademelerimiz ile oldukça kalabalık bir ekiple sahada özenle çalıştık. Sultan Şehrimizin mahallelerinde ve ilçelerimizdeki tüm noktalarda tespit edilen dar gelirli yaklaşık 12 bin ailemize erzak yardımlarımızı, il ve ilçelerimizdeki tüm teşkilat kademelerimizin gayretleri ile hızlı bir şekilde ulaştırdık. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla Ramazan ayı boyunca yaklaşık 700 ailemizin iftar ve sahur sofralarına sıcak yemek dağıtımı Kadın Kolları teşkilatımız tarafından ulaştırılmaya devam ediyor” dedi.

“İftara 5 kala”

Başkan Aksu, gençlik kolları teşkilatının “İftara 5 Kala” sloganıyla iftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza iftariyelik ikramı yaptıklarını belirterek, “Gençlik Kolları Teşkilatımız ‘’İftara 5 Kala’’ sloganıyla Ramazan Ayı boyunca yaptıkları çalışma kapsamında iftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza iftariyelik ikramı yaparak, Ramazan ayının bereketini, mutluluğunu vatandaşlarımız ile paylaşmaktadır. İl ve İlçelerimizdeki tüm teşkilat kademelerimiz partimize mensup üyelerimizi telefonla arayarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ilettiler. İstek ve taleplerini not aldılar. Üyelerimiz Ramazan Ayı boyunca aranmaya devam edecektir. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci halen geçmiş değil. AK Parti Sivas İl Teşkilatı olarak yardıma ihtiyacı olan her kesime zaman kavramı olmadan tüm il ve ilçe kademelerimiz ile ulaşmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizin sofralarına bereket katan, yardımlarını emeklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

