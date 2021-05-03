Gaziantep FK - Sivasspor maçının VAR’ı Fırat Aydınus

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Fırat Aydınus oldu.

Süper Lig’in 39. haftasında Sivaspsor, bugün deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi Caner Ak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Fırat Aydınus oturacak. Aydınus’a, AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

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