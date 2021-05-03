Sivasspor ligde 14 kez kazandı

Gaziantep FK karşısında 10 kazanarak puanını 58’e yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 37. maçında 14. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Gaziantep karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 37. maçını oynadı. Sahadan 10 galip ayrılan Yiğidolar, ligde bu sezon 14. galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızıbeyazlı takım geride kalan karşılaşmalarda 16 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 20, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 31, ligin 13. haftasında Konyaspor'u 10, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 31, 18. haftada da Gaziantep FK'yı 21 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü'nü 41 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor'u 20 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük'ü 10 mağlup eden kırmızıbeyazlılar, 31. haftada da Göztepe'yi 53'lük skorla geçmişti. Kırmızıbeyazlılar 33. haftada Antalyaspor'u 42 mağlup ederken, 34. haftada da Konyaspor’u 31 yenmişti. Yiğidolar 35. haftada Gençlerbirliği’ni 32 mağlup ederken, 38. haftada da Yeni Malatyaspor’u 10 ile geçmişti. Yiğidolar, Gaziantep karşısında 10 kazanarak bu sezon 14. galibiyetine imza attı ve puanını 58’e yükseltti.

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