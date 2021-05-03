Sivasspor’dan Gaziantep hatırası!

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Süper Lig’in 39. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda zorlu rakibi Gaziantep’i 10 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Yiğidolar maç sonu galibiyet pozu verdi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan maçta Yiğidolar'a galibiyeti getiren tek golü 30. dakikada deneyimli oyuncu Max Gradel attı. Ligdeki 14. galibiyetini alan ve zorlu Başakşehir maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Gaziantep maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma “Seride 16 maç. Gaziantep hatırası. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz” notu da eklendi.

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