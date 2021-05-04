Çalımbay, en uzun seriyi tekrar yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalımbay, en uzun seriyi tekrar yakaladı

İHA

Çalımbay, en uzun seriyi tekrar yakaladı

Sivasspor'un başında çıktığı son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik adamlık kariyerinin en uzun serisini tekrar yakaladı.
Süper Lig’in 39. haftasında Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK’yı 10 mağlup etti. Kırmızıbeyazlı takım, Gaziantep maçından 3 puan alarak, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı. Sivasspor’un başında çıktığı son 16 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet görmeyen ve bu mücadelelerde 9 galibiyet, 7 beraberlik alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay hedefine ulaştı ve teknik adamlık kariyerinin en uzun serisini tekrar elde etti.
“Atom Karınca” lakaplı teknik adam, 2005’te Beşiktaş’ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmemezlik serisini yakalamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta yaya geçitlerinde 'maket polis' uygulaması
YEREL HABERLER Sivas'ta yaya geçitlerinde 'maket polis' uygulaması
Yaya geçidine monte edilen maket polisin ağzına maske taktılar Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüse dikkat çekmek için yaya geçidine monte edilen maket trafik polisinin ağzına maske taktılar
YEREL HABERLER Yaya geçidine monte edilen maket polisin ağzına maske ...
Eken “Market tedbirlerinin” kalıcı olmasını istedi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelgeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirip, genelgenin kalıcı olmasını talep etti
YEREL HABERLER Eken “Market tedbirlerinin” kalıcı olmasını ...
5 asırlık caminin dört bir yanı mezarlık Sivas’ın önde gelen isimlerinin kabri 5 asırlık caminin mezarlığında bulunuyor Sivas’ta yaklaşık 5 asır önce yaptırılan Ali Baba caminin ön kısmında Sivas’ın önemli eşraflarının kabri bulunurken cami içerisinde ise Ali Baba, oğlu ve torunlarının türbesi yer alıyor
YEREL HABERLER 5 asırlık caminin dört bir yanı mezarlık Sivas’ın ...
Dedektif gibi iz sürdü, “orman hayaletini” 80 günün sonunda görüntülemeyi başardı Sivas’ta yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan adeta dedektif gibi izini sürdüğü “orman hayaletini” 80 günün sonunda görüntülemeyi başardı
YEREL HABERLER Dedektif gibi iz sürdü, “orman hayaletini” 80 günün ...
Otomobilin motoruna giren yavru kedinin inadı ekipleri pes ettirdi
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna giren yavru kedinin inadı ...
Sivasspor ‘plaka’ dedi!
YEREL HABERLER Sivasspor ‘plaka’ dedi!
İnatçı kedi herkesi yıldırdı Sivas’ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, saatlerce uğraşılmasına rağmen girdiği yerden bir türlü çıkmadı
YEREL HABERLER İnatçı kedi herkesi yıldırdı Sivas’ta otomobilin ...
Sivasspor’dan Gaziantep hatırası!
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Gaziantep hatırası!
Sivasspor ligde 14 kez kazandı
YEREL HABERLER Sivasspor ligde 14 kez kazandı
Max Gradel 10. golünü atmanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Max Gradel 10. golünü atmanın sevincini yaşadı
Yiğidolar’ın namağlup serisi 16 maça çıktı
YEREL HABERLER Yiğidolar’ın namağlup serisi 16 maça çıktı
Gaziantep FK - Sivasspor maçının VAR’ı Fırat Aydınus
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Sivasspor maçının VAR’ı Fırat Aydınus
Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan Gaziantep Valisi Davut Gül’e ziyaret
YEREL HABERLER Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan Gaziantep Valisi Davut ...
Sivas´ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor
YEREL HABERLER Sivas´ta, 580 bin ağaç tohumu kapı kapı dağıtılıyor
AK Parti’ den ihtiyaç sahibi 12 bin aileye erzak yardımı Sivas’ta AK Parti İl Başkalığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel ihtiyaç erzakı ve sıcak yemek yardımı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti’ den ihtiyaç sahibi 12 bin aileye erzak ...
Sivas´ta izinli ilk kenevir ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Sivas´ta izinli ilk kenevir ekimi yapıldı
Yeni oluşturulacak orman için tohumlar dağıtılıyor Sivas Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Aile Ormanı Projesi” için 58 bin aileye 580 bin ağaç tohumunun dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Yeni oluşturulacak orman için tohumlar ...
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Sivas'ta rahatsızlanan 40 haftalık hamile kadın kurtarılamadı
YEREL HABERLER Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Sivas'ta ...
Sivas’ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu Sivas’ta 6 çiftçiye kenevir desteği verilerek, kenevir ekimine resmen başlandı
YEREL HABERLER Sivas’ta ilk kenevir tohumları toprakla ...
Sivas'ta ilginç kayalar görenleri şaşırtıyor Görüntüleri kadar, rivayetleri de ilginç
YEREL HABERLER Sivas'ta ilginç kayalar görenleri ...
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor
YEREL HABERLER Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor
Tarla sulamaya giderken öldüler Traktörle tarla sulamaya giden iki kişi geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.
YEREL HABERLER Tarla sulamaya giderken öldüler Traktörle tarla ...
Sivasspor’dan yalanlama!
YEREL HABERLER Sivasspor’dan yalanlama!