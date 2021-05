Bu Belediye can dostlarını unutmuyor Sivas Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları için şehrin bir çok yerine yem bırakıyor

Sivas Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları için şehrin bir çok yerine yem bırakıyor.

Sivas Belediyesi korona virüsü salgını döneminde can dostlarını unutmuyor. Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sivil toplum Kuruluşları ve hayvan severlerinde desteği ile kentin çeşitli noktalarına yem bırakıyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Hayvan Hakları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu bugün düzenlenen etkinlikle sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

“Her canlıya sahip çıkmak gerekli’’

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin etkinlikte yaptığı açıklamada, “Dünya farlı bir süreci yaşıyor. Son 2 yıldır dünya ve insanlık aslında bir imtihandan geçiyor. Bide bu süreci en iyi şekilde atlatmak adına devlet, millet kaynaşmasıyla birlikte inşallah sağlıklı günlere doğru gittiğimizin farkındayız. Biz Sivas Belediyesi olarak bu süreçte sadece hemşerilerimize değil burada bize emanet olan her canlıya sahip çıkmamız gerektiği anlayışıyla birlikte özellikle kısıtlamanın olduğu dönemlerde, 17 Mayıs’a kadar sürecek olan kısıtlamadan önceki süreçte de hafta sonları da dahil olmak üzere ilimizdeki mesire alanları başta olmak üzere birçok yerde gıda ve yeme ulaşması noktasında Sivil Toplum Örgütlerimiz ile birlikte bu çalışmaları yapıyoruz’’ dedi.

Sivas Belediyesi can dostlarının yanında

Hayvan Hakları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu ise, “Dünya zor bir süreçten geçiyor. Zor bir hastalıkla sınanıyoruz. İnsanların yaşadığı bu sıkıntılı dönemin arka planında bizim dostlarımızda aynı şeyleri yaşıyorlar aslında. Biz onları unutmuyoruz. Bu dönemde mama bulamadıklarını su bulamadıklarını biliyoruz ki havalar ısınıyor ve her geçen gün susuzluk onlar için daha büyük bir tehlike olacak. Gün geçtikçe yaşanan problem artıyor ancak Sivas Belediyesi gibi belediyeler can dostlarının yanında’’ şeklinde konuştu.

