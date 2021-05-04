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Herkesi seferber etmişti, şimdi sıcak yuvasında Sivas’ta otomobilin motor kısmına giren kedi saatler sonra dışarı çıktı, yaramaz kediyi otomobil sahibi evine aldı

İHA

Herkesi seferber etmişti, şimdi sıcak yuvasında Sivas’ta otomobilin motor kısmına giren kedi saatler sonra dışarı çıktı, yaramaz kediyi otomobil sahibi evine aldı

Sivas’ta otomobilin motor kısmına giren ve herkesin saatlerce seferber olduğu yavru kedi, yeni yuvasında büyük bir özenle bakılıyor.
Olay dün kent merkezi Şeyhşamil Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde yaşandı. Mehmet Ali Çelik’e ait otomobilin motor kısmına giren yavru kedi ekipleri ve vatandaşları seferber etmişti. Motor kısmından bir türlü çıkarılamayan inatçı kedi, herkesi pes ettirmişti. Afacan kedi daha sonra otomobil sahibinin uzun uğraşları sonunda girdiği yerden çıktı. Oldukça ürktüğü ve acıktığı gözüken yavru kediyi Çelik, sahiplenerek evine aldı. Limon adı verilen yavru kedi yeni yuvasında büyük bir özenle bakılıyor.

Saatlerce uğraştırdı
Mehmet Ali Çelik, motor kısmına giren inatçı kedinin çıkması için saatlerce uğraştıklarını ifade ederek, “Saat 3 civarıydı komşular arabanın içerisinden kedi sesi geldiğini fark etmişler bana haber verdiler. Bende saat 6 civarı işten geldim. Gidip baktık kedi yavrusunun arabanın içinde gidip geldiğini fark ettik boşlukta. Biz kendimiz çıkarmaya uğraştık. Arabayı yüksek bir yere aldık. Kendisi çıksın diye yine çıkmadı. Komşular itfaiyeye haber vermişler. İftar saati itfaiye ekipleri geldi, onlarda uğraştı yaklaşık 56 saatlik bir mücadelemiz oldu. Saat 23.00 civarına geliyordu. Arabanın yan parçalarını, kartel kısmını söktük yine çıkmadı. Bu sefer yapacak bir şey yok diyerek arabayı hareketsiz bırakıp kendiliğinden çıkmasını bekledik. Eşimle birlikte 23.30 civarında arabanın yanına süt götürdük belki süte gelir diye yine çıkmadı. Bu sefer ben arabanın alt parçasını tamamen söktüm bu sefer kendi kucağıma geldi” dedi.

Evin bir parçası oldu
Çelik, yavru kedinin evin bir parçası olduğunu söyleyerek, “Kaçmayıp kendiliğinden kucağıma gelince sahiplenmek istedim. Artık evimizin bir parçası oldu. Dün simsiyah bir şekildeydi, şimdi biraz daha kendine gelmiş vaziyette. Yalnız kuyruğunun bir parçasında yara var sanırım kendini sıkıştırmış. Onun dışında genel durumu iyi. Eşim ve çocuğumda aziz mübarek günde bu misafiri çok hoş karşıladılar. Bizim için bir misafir oldu çok hoşumuza gitti baya da sevimli, sempatik bir şey. Adını da limon olarak belirledik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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