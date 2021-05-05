Zoom üzerinde masal anlattılar Sivas Fatih İlkokulu'nda düzenlenen "Çevrimiçi Masal Şenliği" ile çocuklara zoom uygulaması üzerinden masallar anlatıldı

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Sivas Fatih İlkokulu'nda düzenlenen "Çevrimiçi Masal Şenliği" ile çocuklara zoom uygulaması üzerinden masallar anlatıldı

Sivas kent merkezinde bulunan Fatih İlkokulunda çevrim içi masal şenliği etkinliği düzenlendi. 1 hafta süren etkinlikte masal anlatıcıları zoom üzerinden çocuklara seçtikleri masalları anlattılar. Masalların yanı sıra çocuklara oyunda oynatılarak eğlenceli vakit geçirilmesi sağlandı. Yoğun ilginin olduğu etkinliğe 700 kişi katılım gösterdi. Fatih İlkokul Müdürü Hakan Arısoy emeği geçen, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve ekibe teşekkür etti.

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