Kanserden ölen kızı Masal'ın hikayesini duyurmak için kapı kapı dolaşıyor



Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta, 5 yaşındaki kızı Masal'ı 2 yıl önce kanserden kaybeden Bülent Doğan (42), sağlık dergisi satarak kanser hastası ve ihtiyaç sahiplilerine yardım ediyor. Gittiği yerlerde kızının hikayesini anlatan Doğan, onun çok sevdiği köfte dükkanını yeniden hayata geçirmeyi hedefliyor.

Seyrantepe Mahallesi'nde oturan Bülent ve Esra Doğan çiftinin 2014'te dünyaya gelen kızları Masal'a, doğumundan yaklaşık 2,5 yıl sonra kanser teşhisi konuldu. Beynindeki tümör nedeniyle 2 kez ameliyat geçiren Masal, 5 yaşında yaşamını yitirdi. Kızının vefatının ardından Bülent Doğan, onun anılarını canlı tutmak ve çok sevdiği köfteyi satmak için 'Masal Baba Köftecisi' adını verdiği iş yeri açtı. Ancak koronavirüs sürecinde işleri azalınca Doğan, iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Doğan, mart ayında sağlık dergisinde çalışmaya başladı. Kapı kapı dolaşıp dergi satan Bülent Doğan, geliriyle hem kanser hastalarına hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Doğan´ın yeniden büyük bir Masal Baba Köftecisi açarak kızının hikayesini anlatmayı ve sevdiği köfteleri herkese tanıtmayı hedefliyor.

'AMACIMIZ KANSER HASTALARINA VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMCI OLMAK'

Bülent Doğan, "Amacımız kanser hastaları ve ihtiyaç sahipli aileleri bularak onlara destek olmak. Tüm halkımız bizlere bu projemizde destek oluyorlar. Bizler dergimiz sayesinde çevremizdeki tüm ihtiyacı olan insanlara ulaşacağız. Bu benim gönüllü projemdi. Kızımı kanserden kaybettim ve bundan sonra kanser hastaları ve bu gibi durumda olan insanlar için neler yapabilirimin peşinde koştum. Bu süreçte bu dergiyi gördüm ve bu şekilde daha çok insana destek olabileceğimi düşündüm. Bizler kapı kapı dolaşıp insanlarla konuşarak amacımızı anlatıyoruz. Bu şekilde bize destek vermek isteyenler dergimizi alıyor" dedi.

'BÜTÜN ÜLKEYE KIZIMIN HİKAYESİNİ ANLATACAĞIM'

Kızını kaybettikten bir ay sonra onun ismini yaşatmak için köfteci dükkanını açtığını belirten Bülent Doğan, "Sivas´ta Masal Baba Köftecisi´ni açtım. Bir gün evde Masal´a köfte yapmıştım ve çok sevmişti ve sonrasında hep köfte yapmamı istedi. Böyle olunca hem dükkânımızın ismi Masal Baba olsun ve kızımın hikayesini duyurayım hem de insanlar Masal´ın köftesini bilsinler istedim. Bu dükkan da yaklaşık 1 sene burada hizmet vererek kızımın savaşını anlattım. Fakat pandemi ve farklı koşullar nedeniyle orayı kapatmak zorunda kaldım. Ama hayalimden vazgeçmedim. Burada insanlara ulaşıp güzel şeyler yaparak kızımı duyuracağım ve şehrin en güzel yerine büyük bir Masal Baba Köftecisi açıp bütün şehre ve ülkeye kızımın hikayesini anlatacağım" diye konuştu.

Doğan´ın ulaştığı ailelerden Havva Dikparmak, "Doğan Bey ve ekibi bizlere yiyecek getirdiler. Eşya getireceklerini söylediler. Mutluyum. Allah razı olsun. Zaten sadece evimin boyanmasını ve biraz eşya istiyordum, hayırseverlerimiz yardımcı oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-05-05 12:54:49



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