Sivas Valiliği'nden yetim ve öksüz çocuklara bayramlık



Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS,(DHA)SİVAS Valiliği tarafından `Mutluluklar sizden, bayramlıklar bizden´ projesiyle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kentteki 5 bine yakın öksüz ve yetim çocuk giydirilecek.

Öksüz ve yetim çocuklara yönelik olarak geçen yıl başlatılan `Mutluluklar sizden, bayramlıklar bizden´ isimli sosyal yardım projesiyle yola çıkan valilik, kentteki hayırsever ve iş insanlarının da desteğiyle 5 binin üzerinde öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet alacak. Proje kapsamında Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından 12 araç tahsisi ile evlerinden alınan çocuklar kentte bulunan bir giyim mağazasına getirilerek istedikleri kıyafet ve ayakkabıları seçip tekrar evlerine bırakılıyor.

Giyim mağazasını ziyaret eden ve proje hakkında bilgi veren Vali Salih Ayhan, "Birçok ihtiyaç sahibi ailelerin yeme, içme gibi her türlü ihtiyacını giderebilmek için bütün kurumlarımızla birlikte gayret göstermekteyiz. `İnsanı yaşat ki devlet yaşasın´ anlayışıyla bir güzel projeyi daha yaşatıyoruz. Özellikle çocuklarımıza yönelik yaptığımız her proje anlamlıdır. Çünkü çocuklarımız gülerse dünya güler. Çocukların mutluluğu ailenin mutluluğu demektir. Onları hem ruhen, hem de bedenen beslemek ve doyurmak bizim vazifemiz. Dolayısıyla il genelinde de 5 bin üzerindeki evladımızı bayram öncesi gruplar halinde Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz bizzat evlerinden gidip çocuklarımızı alıyorlar ve buraya getirip istedikleri kıyafet ile ayakkabıları alarak tekrar evlerine bırakıyor. İş insanlarımız ve hayırseverlerimizle birlikte çocuklarımızı mutlu etmek için çabalamaktayız" dedi.

`EN GÜZEL YATIRIM ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜN GÜLMESİ´

Sosyal mesafe gibi pandemi kurallarına riayet edilerek güvenilir bir şekilde hizmetin sunulduğunu belirten Ayhan, "Birçok proje yapıyoruz. İnşaatlar, yollar, alt yapı çalışmaları yapıyoruz ancak en güzel yatırım ve en güzel hizmet bu tür sosyal hizmetlerle çocuklarımızın heyecan ile yüzlerinin gülmesidir. Çocuklarımızın bayram sabahı yüzünün gülmesi Sivasımızın da yüzünün gülmesine ve huzuruna vesile olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-05-05 15:54:23



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